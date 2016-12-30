Игрок Natus Vincere стал киберспортсменом года по версии читателей RedBull

Игрок состава Natus Vincere по Counter-Strike: Global Offensive Александр «s1mple» Костылев выиграл в голосовании читателей издания RedBull в споре за звание «Киберспортсмен года».
В этом споре украинец обошёл Франческо «Kuxir97» Синкьюмани (Rocket League), Ли «Faker» Сан Хёка (League of Legends) и других именитых киберспортсменов — всего участвовали 10 игроков (по одному из каждой дисциплины). В опросе приняли участие 77 тыс. пользователей. Костылев получил 41% голосов.
Костылев перешёл в Natus Vincere в августе 2016 года. В составе «Рождённых побеждать» 19-летний игрок стал чемпионом ESL One New York.