В Республике Беларусь зарегистрирована Федерация компьютерного спорта

Министерство юстиции Республики Беларусь зарегистрировало общественное объединение под названием «Белорусская федерация киберспорта», сообщается на официальном сайте министерства.
Целью новой организации является поддержка и развитие киберспорта внутри страны. Более детальный план действий появится в феврале, после открытой пресс-конференции, на которой руководители обсудят дальнейшую работу.
Тем не менее у организации уже есть сообщество в соцсети «ВКонтакте», где сообщается, что основной целью федерации является «содействие развитию в Беларуси компьютерного спорта как нового вида спортивной соревновательной деятельности и специальной практики подготовки человека к соревнованиям на базе компьютерной техники, программного обеспечения, интерактивных устройств и иных возможностей компьютерных технологий, а также вовлечение в компьютерный спорт широких слоёв населения Беларуси».