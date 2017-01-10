Полтора миллиона профилей сайта ESEA попали в открытый доступ

Хакер, взломавший сайт киберспортивного сервиса E-Sports Entertainment Association, выложил в открытый доступ данные 1,5 млн профилей. Об этом на своём сайте сообщили представители ESEA. Там же компания опубликовала подробный отчёт о своих действиях.
Напомним, что 27 декабря неизвестный хакер взломал серверы киберспортивного сервиса ESEA и похитил персональные данные 1,5 млн пользователей. Вскоре хакер потребовал выкуп в размере $ 100 тыс. в обмен на сохранение конфиденциальности пользователей. Представители ESEA отказались сотрудничать с шантажистом и сконцентрировались на работе над системой безопасности. Также компания обратилась в ФБР с целью организации расследования.
Компания отдельно отметила, что информация по платёжным документам осталась конфиденциальной, так как не хранится на серверах компании.