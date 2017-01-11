GODSENT отказалась от участия в финалах WESG 2016

Шведская команда GODSENT отказалась от участия в LAN-финалах World Electronic Sports Games 2016 по Counter-Strike: Global Offensive, сообщает HLTV.org.
По словам организаторов турнира, киберспортсмены не объяснили своего решения и не предупредили их заранее, чтобы найти им замену. Теперь в группе С вместо шести команд сыграют пять коллективов — Space Soldiers (Турция), Kinguin (Польша), FIVE (Китай), Bravado (ЮАР) и Signature (Тайланд).
Напомним, что LAN-финалы WESG 2016 пройдут с 12 по 15 января в Чанчжоу. Киберспортсмены разыграют $ 1,5 млн.