Егор «Vincent Vega» Медведев присоединился к составу M19 по League of Legends

Организация M19 представила состав по League of Legends на весенний сплит LCL. Стрелком команды стал Егор «Vincent Vega» Медведев, который ранее выступал за Natus Vincere. Позицию тренера занял Борис «Dayruin» Щербаков.Состав команды:— Дмитрий «Smurf» Иванов,— Александр «PvPStejos» Глазков,— Михаил «Kira» Гармаш,— Егор «Vincent Vega» Медведев,— Кирилл «Likkrit» Малофеев,— Борис «Dayruin» Щербаков (тренер).Напомним, что в начале этого года организация M19 объявила о своём возвращении на киберспортивную сцену. Тогда стало известно, что руководство организации подписало бывший состав Albus NoX Luna по League of Legends.