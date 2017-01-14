Invictus Gaming и VG.J пробились на DAC 2017

По итогам группового этапа на китайской квалификации к турниру Dota 2 Asia Championship 2017 команды Invictus Gaming и VG.J обеспечили себя путёвками в финальную стадию чемпионата. Обе пятёрки заняли в своих группах первое место.
Оставшиеся два слота на DAC 2017 для Китая разыграют коллективы, занявшие в своих группах второе и третье места — CDEC Gaming, Vici Gaming, LGD.Forever Young и iG Vitality.
Финальная стадия DAC 2017 пройдёт в Шанхае с 28 марта по 4 апреля. Киберспортсмены разыграют $ 500 тыс.