Гейб Ньюэлл ответил на вопросы пользователей Reddit.com

Глава студии Valve и один из основателей сервиса цифрового распространения компьютерных игр Steam Гейб Ньюэлл ответил на вопросы пользователей зарубежного сайта Reddit.com в рамках AMA (Ask me anything).По признанию Ньюэлла, из всех созданных Valve игр он больше всего времени проводит в Dota 2, а лучшей однопользовательской игрой считает Portal 2. Также Гейб Ньюэлл подтвердил, что фанатам Half Life 2 и Portal 2 стоит ожидать экранизации этих игр.Упомянута была и поддержка Steam, которая часто подвергается критике со стороны пользователей. Гейб отметил, что на данный момент компания в пять раз увеличила количество сотрудников этого направления. Однако признал, что если бы мог оказаться в прошлом, то организовал бы систему поддержки иначе.