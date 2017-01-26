Кристиан «k0nfig» Винеке: переход в «Копенгаген» — лучшее, что могло произойти

Игрок команды North по Counter-Strike: Global Offensive Кристиан «k0nfig» Винеке в интервью студии RuHub рассказал о своих впечатлениях от пребывания в составе киберспортивного подразделения датского футбольного клуба «Копенгаген».
«У нас буткемп на стадионе, и ты просто приходишь, осматриваешься и поражаешься масштабу. В Team Dignitas у нас даже не было места для тренировочных сборов и мы были вынуждены постоянно что-то снимать. Сейчас мы часть большой организации, и все очень мотивированны. Переход в «Копенгаген» — лучшее, что могло произойти. Нам выдали абонементы в фитнес-клуб, чтобы мы могли туда бесплатно ходить. Они запретили MSL курить — думал, он никогда не перестанет», — поведал Винеке.
Полную версию интервью с датским киберспортсменом вы сможете посмотреть здесь.
Напомним, что 3 января «Копенгаген» подписал бывший состав Team Dignitas по CS:GO.