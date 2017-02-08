Хабаровских школьников научат основам киберспорта

В хабаровском краевом центре «Созвездие» с 22 февраля по 7 марта будет действовать «Территория спорта», в программу которой войдёт курс об основах киберспорта. Помимо разбора популярных дисциплин школьникам преподадут основы комментирования, сообщает DVhab.ru.
«Мы написали программу, предложили её „Созвездию“ и получили согласие. Что касается обучения, то оно будет проходить в трёх разных направлениях — теория, практика и занятие общей физической подготовкой (кросс-кид игры). Учить их правильно держать мышку не нужно. К нам едут современные дети, которые сами кого хочешь научат этому. Преподавать будут историю дисциплины и основы игр в соревновательной деятельности (тактика, стратегия, командная работа и прочие)», — рассказал главный судья смены Артём Солёный.
Ребята познакомятся с таким играми, как Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, FIFA и Heartstone: Heroes of Warcraft.
Победители хабаровского турнира встретятся со сборной Китая из Тихоокеанского государственного университета.