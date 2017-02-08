Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Хабаровских школьников научат основам киберспорта

8 февраля 2017, среда. 11:59. Киберспорт
В хабаровском краевом центре «Созвездие» с 22 февраля по 7 марта будет действовать «Территория спорта», в программу которой войдёт курс об основах киберспорта. Помимо разбора популярных дисциплин школьникам преподадут основы комментирования, сообщает DVhab.ru.

«Мы написали программу, предложили её „Созвездию“ и получили согласие. Что касается обучения, то оно будет проходить в трёх разных направлениях — теория, практика и занятие общей физической подготовкой (кросс-кид игры). Учить их правильно держать мышку не нужно. К нам едут современные дети, которые сами кого хочешь научат этому. Преподавать будут историю дисциплины и основы игр в соревновательной деятельности (тактика, стратегия, командная работа и прочие)», — рассказал главный судья смены Артём Солёный.

Ребята познакомятся с таким играми, как Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, FIFA и Heartstone: Heroes of Warcraft.

Победители хабаровского турнира встретятся со сборной Китая из Тихоокеанского государственного университета.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Counter-Strike: Global Offensive Dota 2 FIFA 17 Hearthstone
Новости. Киберспорт
8 февраля 2017, среда
11:59 Хабаровских школьников научат основам киберспорта
11:43 Чемпионы мэйджора ELEAGUE отпраздновали победу в копенгагенской ратуше
11:40 Тимоти «autimatic» Та: опыт в TSM помог мне в работе с Cloud9
10:12 FaZe Clan выставила на трансфер Филипа «aizy» Айструпа
10:00 Университет Лаурдес в Огайо открыл стипендиальную программу для киберспортсменов
09:51 Главный тренер SK Telecom 1: мы не будем использовать переводчика на стримах
09:22 Digital Chaos и Team Onyx прошли в плей-офф квалификации на DAC
02:55 Natus Vincere сыграла вничью с Astralis в рамках ESL Pro League S5
7 февраля 2017, вторник
19:54 Team Spirit и Vega Squadron сыграют в плей-офф квалификации на DAC
19:52 Natus Vincere уступила Team Secret в рамках квалификации на DAC 2017
16:34 Андрей «Kimi» Квасневский: я отдал себя команде на 200%
15:04 Virtus.pro уволила менеджера команды по Dota 2
14:20 Анонсированы даты проведения DreamHack Masters Malmö 2017
11:45 HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive
11:05 В Forza Horizon 3 появилось 7 новых машин
10:48 Токенами из World of Warcraft можно пополнить баланс аккаунта на Battle.net
09:55 Ad Finem, Execration и Virtus.pro заняли последние места в квалификации на DAC
09:40 Состав Infamous лишился троих игроков
09:21 Британский суд оштрафовал двух игроков в FIFA за мошенничество
09:17 В карточную игру «Гвинт: Ведьмак» добавили новую фракцию
6 февраля 2017, понедельник
23:59 Спенсер «Hiko» Мартин был заявлен за OpTic на ESL Pro League Season 5
21:29 Владелец компьютерного клуба: возможно, VP своим поведением спалили IP-адреса
20:09 F.R.I.E.N.D.S и Team Empire получили «инвайты» на D2CL Season 10
19:50 Национальный дворец искусств «Украина» снова примет киберспортивный турнир
19:49 Чаи Йе «Mushi» Фанг покинул Fnatic
18:58 Маттиас «MSL» Лауридсен: подписать контракт с футбольным клубом было моей мечтой
17:45 Виктор «GodHunt» Волков: квалификации должны играться из дома
16:46 Актриса озвучивания раскрыла название нового дополнения для Hearthstone
16:42 Тассал Рушан выиграл региональную квалификацию к FIFA 17 Ultimate Team в Париже
16:36 Virtus.pro покинула квалификацию на DAC из-за двух технических поражений
15:32 Virtus.pro: специально уехали в клуб с надёжным Интернетом, видимо, это DDOS
14:54 Размик «RaZ» Бастаджан присоединился к Winterfox
13:02 Состоялись матчи второй недели Континентальной лиги по LoL
12:26 Владелец OpTic: я потратил 45 минут на уговоры Питера «stanislaw» Яргуза
11:43 Определился состав участников на IEM Katowice в дисциплине CS:GO
11:27 Разработчик World of Tanks показал несколько роликов в перерыве Супербоула
10:45 Astralis, North и OpTic сыграют в одной группе на DreamHack Masters Las Vegas
10:30 Team Liquid, Team Empire и Team NP вышли в плей-офф квалификаций на DAC
10:15 Жоао «felps» Васконселлос присоединился к SK Gaming
5 февраля 2017, воскресенье
18:09 Sony дала пользователям попробовать форсированный режим PS4 Pro
17:16 Лусио из Overwatch появится в Heroes of the Storm
14:20 Blizzard против использования мыши и клавиатуры на консолях в Overwatch
13:27 Терри Крюс попробовал озвучить нового героя в Overwatch
12:44 Team EnVyUs объявила новый состав по CS:GO
12:14 Киберфутболист московского «Спартака» примет участие в шоу-матче
Все новости RSS
Какую игру можно назвать киберспортивной дисциплиной года?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+