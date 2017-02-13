«Ростов», «Томь» и тульский «Арсенал» подписали игроков по FIFA

Футбольные клубы «Ростов», «Томь» и тульский «Арсенал» провели отборочные турниры, в рамках которых решалось, кто представит футбольные клубы на Кубке России по киберспорту.ФК «Ростов» подписал Алексея Олейника, «Томь» — Валентина Мороза, а тульский «Арсенал» — Вячеслава Алхазова, который оказался лучшим среди 64 участников отборочного этапа.В конце 2016 года стало известно, что РФПЛ проведёт первый чемпионат России по FIFA 17 среди футбольных клубов. После этого киберфутболистов подписали «Спартак», «Уфа», «Волга», «Динамо», «Урал», «Анжи», «Крылья Советов», «Амкар», «Краснодар» и ЦСКА.