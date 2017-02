Фил Спенсер: 2017-й станет потрясающим годом для поклонников Xbox

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер заявил, что 2017 год станет одним из захватывающих для поклонников консоли Xbox. Об этом говорится в открытом письме на официальном сайте компании.По словам Спенсера, в этом году Microsoft планирует выпустить больше эксклюзивных игр для Xbox One и Windows 10, чем в прошлом. Также 2017-й ознаменуется выходом самой мощной на данный момент игровой консоли Project Scorpio.«С большим списком игр, дальнейшими улучшениями Xbox Live и грядущим запуском Xbox Scorpio 2017 год станет потрясающим для геймеров, играющих на Xbox One и Windows 10», – отметил Фил Спенсер.В этом году поклонники Xbox ожидают выхода очередных частей полюбившихся игр Halo Wars, State of Decay, Crackdown, перезапуска Phantom Dust и Voodoo Vince, релиза новых проектов Below, Cuphead, Thimbleweed Parkew. Кроме того, Microsoft анонсировала функциональное улучшение сервиса Xbox Live и расширение линейки игр с обратной совместимостью. Ранее компания объявила дату презентации в рамках выставки Е3, на которой также состоятся анонсы игр.