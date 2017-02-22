Karabas: билеты на мэйджор-турнир в Киеве раскупили за 20 минут

Билеты на киевский мэйджор-турнир по Dota 2 раскупили в течение 20 минут. Об этом сообщила администрация портала Karabas.
Продажа билетов стартовала в 11:00 по московскому времени, однако пользователи столкнулись с техническими проблемами. На восстановление работы сайта ушло около двух часов. Некоторые зрители успели приобрести билеты в кассах города.
Заключительная стадия The Kiev Major пройдёт с 27 по 30 апреля в национальном дворце искусств «Украина». Площадка рассчитана более чем на 3500 зрителей.