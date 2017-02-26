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Андрей «Timon» Гурьев: победа была сложная, у меня был самый тяжёлый путь

26 февраля 2017, воскресенье. 14:21. Киберспорт
Киберфутболист ЦСКА Андрей «Timon» Гурьев в интервью «Чемпионату» прокомментировал свою победу на «ОЛИМП Кубке РФПЛ по киберфутболу». По мнению киберспортсмена, в стадии плей-офф турнира ему достались самые сильные соперники.

«Победа была сложная, таких соперников нелегко пройти. У меня был, наверное, самый тяжёлый путь: «Спартак», «Локомотив» и «Уфа». Финал с Робертом для меня был принципиальным матчем, потому что долго я не мог обыграть его именно на LAN-турнире. У нас большая история встреч, где (в очных играх. — Прим. «Чемпионата») он сильнее. Но я рад, что проанализировал ошибки и добился победы сегодня», – сказал Андрей Гурьев.

«Рад, что получил кубок, тем более первый. Я говорил, что хочу стать первым победителем кубка РФПЛ, и я им стал», – резюмировал киберспортсмен.

26 февраля в Уфе состоялся финал «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу». По итогам двух матчей представитель ЦСКА Андрей «Timon» Гурьев одержал победу над киберфутболистом «Уфы» Робертом «Ufenok77» Фахрутдиновым. Победитель турнира получил кубок и денежный приз в размере 150 тыс. рублей. Все игры чемпионата транслировались в прямом эфире телеканала Game Show и на канале Twitch.tv.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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