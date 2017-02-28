Подписывайтесь на киберспортивный «твиттер» «Чемпионата»!

Киберспортивный раздел «Чемпионата» запустил собственный микроблог в социальной сети «Твиттер». Подписаться на него можно здесь.
Киберспорт — увлечение не только прогрессивно-агрессивной молодёжи, но и взрослых людей.
В нашем микроблоге вы сможете первыми узнавать о выходе материалов в нашем разделе, а также следить за последними новостями из мира компьютерного спорта. Мы рассказываем о сложных вещах простым языком, пишем не только для фанатов и поклонников компьютерных соревнований, но и людей, которые ничего не знают и понимают в киберспорте.
Помимо «твиттера» у нас есть также увлекательная группа в «ВКонтакте», на которую тоже можно подписаться.
Оставайтесь с нами, следите за киберспортом вместе с «Чемпионатом»!