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«Континентальная лига»: M19 разгромила ROX

11 марта 2017, суббота. 20:49. Киберспорт
Команда M19 разгромила Vaevictis eSports. Матч прошёл в рамках регулярной стадии турнира LoL Continental League по дисциплине League of Legends.

Благодаря этой победе M19 осталась на третьей строчке в турнирной таблице. В активе коллектива семь побед и четыре поражения. ROX с двумя победами и девятью поражениями расположилась на восьмой строчке.

Четыре лучшие команды по итогам весеннего сплита LCL попадут в стадию плей-офф соревнований, где будет разыграна путёвка на турнир 2017 Mid-Season Invitational.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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