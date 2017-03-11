«Континентальная лига»: M19 разгромила ROX

Команда M19 разгромила Vaevictis eSports. Матч прошёл в рамках регулярной стадии турнира LoL Continental League по дисциплине League of Legends.Благодаря этой победе M19 осталась на третьей строчке в турнирной таблице. В активе коллектива семь побед и четыре поражения. ROX с двумя победами и девятью поражениями расположилась на восьмой строчке.Четыре лучшие команды по итогам весеннего сплита LCL попадут в стадию плей-офф соревнований, где будет разыграна путёвка на турнир 2017 Mid-Season Invitational.