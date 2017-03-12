Правительство Вашингтона инвестирует в киберспорт $ 65 млн.

Правительство столицы Соединенных Штатов Америки планирует инвестировать в киберспорт $ 65 млн. Одним из ключевых моментов является сотрудничество с организацией NRG Esports, в составе которых выступают коллективы по таким дисциплинам, как Counter-Strike: Global Offensive, Hearthstone, Overwatch и другие. Теперь на форме игроков будет присутствовать символика города.Также проект по развитию включает в себя строительство крупной арены для проведения киберспортивных соревнований. Вместимость здания составит 4200 человек. Помимо киберспортивной цели, стадион станет домашней площадкой для женской баскетбольной команды Washington Mystics. Сдача проекта намечена на конец 2018-го — начало 2019 года.«Мы очень рады этому сотрудничеству. Я думаю, это отличная проверка для киберспорта и команды NRG. Это показатель того, что он становится увлекательным и интересным настолько, что им интересуются такие дальновидные ребята, как Events D.C, которые готовы вкладывать сюда своё время и деньги», — прокомментировал известие сооснователь NRG Esports, Энди Миллер.Более подробная информация о сотрудничестве NRG и правительства города будет раскрыта на ежегодном фестивале SXSW, который пройдёт с 12 по 14 марта.