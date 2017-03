PENTA Sports приобрела организацию Ad Finem

PENTA Sports приобрела греческий клуб Ad Finem, говорится в анонсе, опубликованном в Facebook . Руководство немецкой киберспортивной организации намерено интегрировать топ-менеджмент в структуру компании.«[Ad Finem] поможет нам вырастить новую команду по Dota 2 и интегрировать её в структуру PENTA Sports», — сообщается в официальном заявлении. В нём также говорится о подписании европейского состава Going In. В команду входят игроки Макс «Mikey» Баркё, Матис «Jabbz» Фризель, Ямаль «Blazemon» Зохайль, Оливер «Skiter» Лепко и Дино «dnz» Шавук.Вскоре пятёрка киберспортсменов переедет в тренировочный центр немецкого клуба, расположенный в Берлине. Ранее команде удалось занять 2-е место в первой открытой европейской квалификации The Kiev Major и 16-ю строчку — во второй.6 марта греческий состав Ad Finem по Dota 2 не стал продлевать контракты с организацией. Киберспортсмены ушли из команды и сохранили за собой место в турнире The Kiev Major. Ранее ходили слухи о покупке команды PENTA Sports.