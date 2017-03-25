Natus Vincere обыграла Dolphins of Wall Street на Турнире продвижения

Natus Vincere обыграла команду Dolphins of Wall Street со счётом 3:1. Матч проходил в рамках Турнира продвижения по League of Legends.
Таким образом, Natus Vincere сохранила за собой слот в Континентальной лиге на летний сплит. В то же время команда Dolphins покинула соревнования и продолжит выступления в Лиге претендентов.
Турнир продвижения — соревнования, где в борьбе за слот в высшую лигу СНГ борются две лучшие команды из Лиги претендентов, а также два последних коллектива из LCL по итогам регулярного этапа.