Объявлены первые инвайты на DreamHack Tours 2017 по CS:GO

Организаторы турнира DreamHack Tours 2017 по CS:GO объявили первые инвайты. В список приглашённых попали G2 Esports и Team EnVyUs. На соревнованиях к ним присоединятся ещё четыре приглашённых коллектива и две команды из отборочного этапа.
Ранее было объявлено расписание квалификаций на соревнования. Отборочные туры в Европе и Северной Америке пройдут 1-2 апреля. Подробнее об их проведении можно узнать здесь.
DreamHack Tours пройдёт с 6 по 8 мая в французском городе Туре. Призовой фонд соревнований составит $ 100 тыс.