Организаторы Кубка России—2017 объявили результаты жеребьёвки основного этапа турнира, который стартует в апреле.
В соревнованиях примут участие любительские и полупрофессиональные коллективы, а также Vega Squadron, Team Spirit, Team Empire. Соревнования проходят по League of Legends, Dota 2, Hearthstone и FIFA 17.
26 марта прошли заключительные игры отборочного этапа Кубка России по киберспорту. Отборочный этап проходил в двух форматах: онлайн и офлайн. В онлайн-отборочных приняли участие 576 команд и 1392 игрока.
Организатором соревнований является общероссийская общественная организация «Федерация компьютерного спорта России». Партнёрами Кубка России по киберспорту—2017 выступают компания Riot Games и федеральный мобильный оператор Yota.