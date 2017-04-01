Киберспортсмен ЦСКА стал первым чемпионом РФПЛ по киберфутболу

Представитель ЦСКА Андрей «Timon» Гурьев стал победителем первого РОСГОССТРАХ чемпионата РФПЛ по киберфутболу. В финале соревнований Timon одержал победу над киберспортсменом ФК «Уфа» Робертом «Ufenok77» Фахретдиновым. Таким образом, игрок ЦСКА заработал право представлять Россию на региональном отборочном этапе чемпионата мира по киберфутболу EA SPORTS FIFA 17 Ultimate Team под эгидой ФИФА.
В финале Timon обыграл Ufenok77 в серии из двух игр, тем самым подтвердив статус чемпиона ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу. При этом в начале второго игрового дня РОСГОССТРАХ чемпионата РФПЛ по киберфутболу Андрей Гурьев признался, что находится не в лучшей физической форме из-за болезни.
Ранее в серии игр за третье место победу одержал Кирилл «Aruhito» Ординарцев, выступающий на ФК «Оренбург». Три сильнейших киберспортсмена РОСГОССТРАХ чемпионата РФПЛ по киберфутболу, а также представитель казанского «Рубина» Антон «Antoha 1337» Жуков примут участие в турнире на Кубок мэра Казани, который состоится 2 апреля. Против сборной России выступят сильнейшие европейские киберфутболисты из футбольных клубов «Аякс», «Валенсия», «Манчестер Сити» и «Рома».
Прямая трансляция игр Kazan Mayor Cup 2017 будет вестись на сайте Российской футбольной Премьер-Лиги, в группе «Наш футбол» в социальной сети «ВКонтакте», в эфире телеканала Game Show, приложении GameShow на платформе LG Smart TV, на страницах клубов Премьер-Лиги в социальных сетях. «Чемпионат» выступает информационным партнёром турнира.