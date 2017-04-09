Даниил «Zeus» Тесленко: нашему выступлению помешала психологическая усталость

Капитан команды Gambit Esports по Counter-Strike: Global Offensive Даниил «Zeus» Тесленко дал интервью журналистам компании Acer. В нём Даниил рассказал о причинах неудачного выступления на SL i-League StarSeries Season 3.
«Мы устали психологически. Проделав очень большую работу, произошёл серьёзный подъём в рейтинге и наших результатах — где-то выиграли, где-то просто показали хорошую игру, но мы работали очень много практически без отдыха. У нас было две недели для подготовки к турниру. В целом мы должны были успеть отдохнуть, но когда мы собрались на буткемп, не было ощущения что все приехали отдохнувшими. Команда не успела отдохнуть психологически.
В банальных ситуациях, когда мы обычно действуем уверенно, четко и спокойно, легко берём такие раунды, здесь в подобным ситуациях у нас был полный балаган. Какие то психологические барьеры мешали нам играть так, как мы можем», — рассказал Zeus.
Напомним, что команда Gambit Esports покинула турнир StarLadder i-League StarSeries Season 3, завершив групповой этап со статистикой 1:3. Команда обыграла китайский коллектив TyLoo, но уступила Fnatic, FaZe Clan и CLG.