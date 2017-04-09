HellRaisers покинула SL i-League StarSeries S3 по CS:GO

Команда HellRaisers уступила команде FaZe Clan в полуфинале турнире StarLadder i-League StarSeries Season 3 по Counter-Strike: Global Offensive со счётом 0:2 (16:13 @ de_mirage; 16:14 @ de_train). Таким образом, европейская пятёрка прошла в финал соревнований. HellRaisers, в свою очередь, заняла третье-четвёртое место и получила $ 25 тыс.
Следующий матч пройдёт между командами Natus Vincere и Astralis. Встреча состоится 9 апреля в 15:30 по московскому времени. Победитель пары отправится в финал, где сразится за чемпионский титул c FaZe Clan.
SL i-League StarSeries S3 проходит в украинской столице Киеве. Призовой фонд соревнований составляет $ 300 тыс.