HellRaisers заключила новые контракты с игроками состава по CS:GO

Организация HellRaisers заключила новые контракты с игроками состава по Counter-Strike: Global Offensive. Информация об этом появилась на командном сайте.
«Ни для кого не будет секретом, что нашими игроками интересуются многие коллективы. Я рад, что удалось сохранить текущий состав без изменений и заключить новые контракты со всеми игроками. Текущая форма игроков показывает, что у каждого из наших ребят есть потенциал для того, чтобы выступать на самом высоком уровне. Долгосрочные контракты помогут команде более сосредоточенно готовиться к предстоящим турнирам! Болейте за HellRaisers!» — прокомментировал эту новость генеральный директор организации Максим Беднарский.
Состав команды:
Кирилл «ANGE1» Карасёв (капитан)
Владислав «bondik» Нечипорчук
Мартин «STYKO» Стик
Патрик «Zero» Жудель
Бенце «DeadFox» Бороц
На прошедшем SL i-League StarSeries Season 3 коллектив проиграл в полуфинале FaZe Clan со счётом 0:2 и занял итоговую позицию с 3-го по 4-е место.