В Heroes of the Storm добавят Гэндзи и карту Ханамура из Overwatch

Компания Blizzard добавила на тестовый сервер Heroes of the Storm нового персонажа Гэндзи и карту Ханамура. Об этом говорится на официальной странице игры.Гэндзи способен отражать атаки противников, бросать сюрикены, совершать рывок вперёд, а также рубить врагов при помощи клинка дракона. Практически все умения совпадают с навыками героя в шутере Overwatch.На карте Ханамура игроки не смогут самостоятельно уничтожить базу противника. Для победы им предстоит толкать грузы. Они двигаются вперёд, если рядом находится союзный герой. Чем больше группа, тем быстрее он перемещается. Уничтожение фортов и крепостей усиливает груз и позволяет нанести больше урона.Гэндзи — один из персонажей вселенной Overwatch. Ханамура — вымышленный японский город. В нём состоялось сражение между двумя братьями из клана Шимада — Гэндзи и Хандзо. Новый персонаж и карта войдут в обновление Heroes of the Storm 2.0. Оно выйдет 25 апреля.Heroes of the Storm — игра в жанре MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) с персонажами из вселенных Blizzard. Релиз состоялся 2 июня 2015 года на PC.