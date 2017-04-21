Team Liquid обыграла NiP на cs_summit по CS:GO

Команда Team Liquid обыграла коллектив Ninjas in Pyjamas в первом туре верхней сетки турнира cs_summit по Counter-Strike: Global Offensive со счётом 2:1 (16:10 @ de_nuke, 7:16 @ de_inferno, 16:3 @ de_cobblestone). Таким образом, в следующем туре пятёрке из Team Liquid предстоит сыграть с Gambit Esports, за место в полуфинале верхней сетки. Встреча пройдёт 22 апреля в 06:30 по московскому времени. Ранее Gambit уверенно обыграла соперников из GODSENT со счеёом 2:0

NiP в свою очередь сразится за право дальнейшего участия в соревнованиях со своими соотечественниками из GODSENT. Матч состоится 22 апреля в 00:30 по Москве.

Турнир cs_summit завершится 23 апреля. Местом проведения стал американской город Лос-Анджелес, а призовой фонд составил $ 150 тыс.