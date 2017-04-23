Илья «Lil» Ильюк: деньги и титул не так важны, как общение

Игрок Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк объяснил, почему отношения с людьми важнее трофеев и призовых.

«Я играю в «доту» не только ради «доты», а ради общения и того, чтобы в моей команде были друзья, с которыми просто приятно побеждать. Например, ты выиграл The International, но в твоей команде четыре м****а. Извините за выражение, но так и есть. Деньги и титул не так важны, как общение. Куда лучше занять второе место с друзьями, чем первое с м******и. Это моё мнение.

У каждого разные приоритеты. Я даже в жизни ценю больше общение с людьми, чем какие-то цели, к которым наше сотрудничество может привести. Я получаю безмерное удовольствие от того, что играю с этими ребятами (текущий состав Virtus.pro. – Прим. «Чемпионата»), общаюсь, провожу с ними время. Мне по большому счёту всё равно, займём мы первое место или второе», — сказал Ильюк в интервью RuHub.

Чемпионат The Kiev Major с призовым фондом в $ 3 млн начнется 24 апреля. Virtus.pro будет представлять регион СНГ.