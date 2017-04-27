HGG: сборная Казахстана по Hearthstone потерпела два поражения подряд

Во втором туре группы F сборная Казахстана по Hearthstone потерпела второе поражения подряд. Матч против Дании завершился со счётом 2:3.

Сейчас команда занимает последнюю строчку в таблице (3-6 по партиям в сериях). На пятой строчке расположилась Франция с одним поражением. Сборная Бельгии пока не провела ни одного матча.

Во второй этап отборочного этапа выходят команды, расположившиеся с первого по третье места. В списке лидеров группы F Дания, Малайзия и Канада. У всех по одной победе.

Национальные команды Украины и России проведут матчи 2 мая. Обе сборные пока лидируют в своих группах. Сборная Беларуси сыграет в дебютном матче 3 мая.