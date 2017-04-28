Immortals получила инвайт на ESL One Cologne 2017 по CS:GO

Коллектив Immortals получил приглашение на турнир ESL One Cologne 2017 по Counter-Strike: Global Offensive. Таким образом, бразильская пятёрка стала 10-м известным участником соревнований.

Ранее инвайты получили FaZe Clan, Cloud9, Fnatic, G2 Esports, Natus Vincere, Ninjas in Pyjamas, North, SK Gaming И Virtus.pro. Организаторам ещё предстоит определить два приглашённых коллектива, а также провести серию квалификаций, в которых определятся последние четыре участника.

ESL One Cologne 2017 пройдёт с 7 по 9 июля в немецком городе Кёльн. Призовой фонд соревнований составит $ 250 тыс.