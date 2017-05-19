Киберспортивная лига ESL заключила соглашение с «Фейсбуком». Информация об этом появилась на портале Gamesindustry.

Сообщается, что в рамках этого соглашения социальная сеть проведёт более 5,5 тыс. часов трансляций турниров. Турниры Intel Extreme Masters и ESL One также будут транслироваться через платформу «Фейсбук».

В июне ESL начнёт транслировать матчи по Counter-Strike: Global Offensive. В это же время «Фейсбук» запустит еженедельную получасовую программу, в которой будут демонстрироваться лучшие моменты матчей.