Blizzard запустит лигу Overwatch Contenders в Европе и Америке

Компания Blizzard проведёт лигу Overwatch Contenders в Европе и Америке, сообщается на официальном сайте игры.

Первый этап соревнований начнётся с квалификаций (открытый дивизион). В Америке старт запланирован на 3 и 4 июня, в Европе — на 10 и 11 июня. Завершатся региональные финалы матчами 1 и 2 июля. Лучшие команды, состоящие из игроков уровня «мастер» (рейтинговый дивизион в Overwatch) или выше, попадут в основной этап Overwatch Contenders. В Северной Америке будет шесть мест для участников отборочных, в Европе — восемь. Призовой фонд квалификаций в каждом регионе составит $ 50 тыс.

Серию турниров открытого дивизиона организуют по всему миру. В 2018 году победители соревнований получат шанс принять участие в сезоне Overwatch Contenders в своих регионах.

В американском дивизионе Overwatch Contenders к победителям отборочного этапа присоединятся Team EnVyUs и Rogue. В течение шести недель первого сезона восемь команд сыграют друг с другом в групповых матчах по круговой системе. Четверо участников отправятся в плей-офф, где и сразятся за призовой фонд в $ 100 тыс.

В Европе турнир пройдёт аналогичным образом. В нём выступят только те команды, которые прошли отборочные открытого дивизиона. Приз — $ 100 тыс.

В ноябре 2016 года Blizzard анонсировала Overwatch League. Разработчики обещали запустить лигу, которая будет работать по франшизной модели. Будет ли к ней иметь отношение Overwatch Contenders, пока не уточняется.