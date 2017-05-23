Бьорн «valde» Вангсе покинул Heroic

Бьорн «valde» Вангсе покинул состав Heroic по Counter-Strike: Global Offensive. Анонс появился на портале HLTV.

Ранее стало известно, что Тренер Heroic Хенрик «FeTiSh» Кристенсен принял решение посадить valde на скамейку запасных. В составе его заменил Каспер «cadiaN» Мёллер.

Состав команды:

Джейкоб «JUGI» Хансен

Андреас «MODDII» Фрид

Николай «niko» Кристенсен

Марко «Snappi» Пфейффер

Каспер «cadiaN» Мёллер (замена).

Valde выступал за Heroic с августа 2016 года. Вместе с командой он занял первое место на International Gaming League 2016, а также вошёл в четвёрку лучших на DreamHack Leipzig 2017, Intel Extreme Masters XI — World Championship и DreamHack Austin–2017.