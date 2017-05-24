CompLexity Gaming отказалась от участия в ZOTAC Cup Masters в пользу DreamLeague

CompLexity Gaming отклонила приглашение на ZOTAC Cup Masters. Об этом на своей странице в «Твиттере» написал менеджер коллектива Кайл "" Баутиста.

«Разъясню нашим поклонникам: нас пригласили заменить STAN (сейчас Team Freedom) на LAN-финале ZOTAC, но мы отклонили приглашение, так как имеем обязательства перед DreamHack. Хотя было бы неплохо иметь возможность сыграть на LAN-чемпионате, CompLexity считает важным выполнять наши обязательства перед организаторами турниров», — сообщил он.

Team Freedom была вынуждена сняться с чемпионата из-за видовых проблем. Кто заменит команду на турнире, пока неизвестно.

23 мая Team NP получила годичный бан на турнирах DreamLeague. Команда отказалась от участия в чемпионате второй год подряд. В американской лиге коллектив будет выступать на ZOTAC Cup Masters.