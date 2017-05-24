Чу «shadow» Цзэюй: ACE не наказывала меня пожизненным баном

Чу «shadow» Цзэюй, бывший игрок Wings Gaming и Team Random, в своем блоге на Weibo сказал, что Китайская киберспортивная ассоциация не накладывала на игроков пожизненный бан.

«После долгих переговоров между ACE и клубом мы окончательно решили все вопросы. До этого мы неправильно общались с Wings и ACE и приняли решение покинуть команду, что испортило репутацию организации и ассоциации. Я хочу официально извиниться перед Wings Gaming. А также принести свои извинения ACE. Я публично выступил с блогом, прежде чем получить официальное подтверждение пожизненного бана. Теперь мой контракт с Wings разорван, и я вернулся в ассоциацию в качестве свободного агента. Я хочу подтвердить, что ACE никогда не наказывала меня пожизненным баном», — написал он.

17 мая в социальных сетях появилось сообщение, что бывшие игроки Wings Gaming больше не смогут участвовать в турнирах ACE и переходить в команды, входящие в ассоциацию. По заявлению представителя LGD, эта информация распространилась из-за попытки EHOME переманить к себе киберспорстменов, запугав их пожизненным баном.