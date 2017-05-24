Кристиан «FejtZ» Алсаар и Владимир «VofkiN» Шмаков стали игроками UYA по CS:GO

Китайская киберспортивная организация UYA заключила контракт с двумя европейскими игроками в Counter-Strike: Global Offensive — представителем Эстонии Кристианом «FejtZ» Алсааром и россиянином Владимир «VofkiN» Шмаков. Об этом сообщает портал HLTV.org. Оба игрока уже находятся в Китае и активно тренируются перед отборочными ESL One Cologne.

«Мы рады за предоставленную нам возможность. Мы уже тренируемся вместе с командой и верим, что у нас все получится. В настоящее время, у нас возникают проблемы с коммуникацией, но наши товарищи в команде очень талантливы. Мы насладимся предоставленной возможностью», — говорится в совместном заявлении игроков.

Квалификации на ESL One Cologne пройдут с 7 по 9 июня. По результатам отборочных, всего одна команда отправится на LAN-финал соревнований.

Состав UYA по CS:GO:

— Ли «Stevie» Хунгуан

— Кристиан «FejtZ» Алсаар

— Пэн «XiaosaGe» Сон

— Ли «forget» Лэй

— Фу «QKA» Чжихай

— Владимир «VofkiN» Шмаков.