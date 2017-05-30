Blizzard в честь второй годовщины Heroes of the Storm раздаст подарки игрокам

Компания Blizzard в честь второй годовщины Heroes of the Storm готовит в игре особое двухнедельное событие, которое пройдёт с 30 мая по 13 июня. В эти дни каждый игрок будет получать по специальному контейнеру с внутриигровыми предметами.

Для получения предметов нужно будет выполнять несложное игровое задание — сыграть одну игру против компьютерного противника в режиме быстрой игры, без рейтинга или с рейтингом.

За три ежедневные игры в таком же режиме игроки получат другие праздничные награды: Портрет годовщины, Граффити годовщины и Знамя годовщины.

Также Blizzard проведёт праздничную трансляцию на официальном канале BlizzHeroes (на английском языке) с розыгрышем призов и другими приятными активностями. Начало эфира — 5 июня в 20:00 мск.