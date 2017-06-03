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Опубликованы таланты Малтаэля в Heroes of the Storm

3 июня 2017, суббота. 11:14. Киберспорт

В Сети опубликованы таланты ангела смерти Малтаэля из игры Heroes of the Storm. Анонс персонажа состоялся в ночь с 1 на 2 июня.

Таланты Малтаэля:

Уровень 1

— [W] Неизбежная смерть

Увеличивает дальность действия Призрачного удара на 35 %.

— [Z] На коне бледном

Скорость на средстве передвижения увеличивается на 20 %.

— [Активная] Бойся жнеца

Активируйте, чтобы увеличить скорость передвижения на 25 % и получить возможность проходить сквозь боевые единицы на четыре секунды.

Уровень 4

— [Q] Смерть в одиночестве

Разрыв души наносит на 75 % больше урона, если воздействует только на одного героя.

— [E] Расползающиеся тени

Задача: Поразите 20 героев Пеленой смерти. Награда: Увеличивает дальность действия Пелены смерти на 33 % и сокращает время восстановления на две секунды.

— [Умение] Мрачная жатва

Задача: Общая длительность эффектов Метки жнеца на героях должно составлять 150 секунд. Награда: Увеличивает действие Метки жнеца на две секунды.

Уровень 7

— [Q] Ледяные пальцы

Разрыв души замедляет героев на 20 % в течение 2.5 секунд

— [W] Смертность

Поражая героя, Призрачный удар наносит дополнительный урон в размере четыре процента от максимального запаса здоровья героя.

— [Активная] Прикосновение смерти

Активируйте, чтобы уменьшить эффективность исцеления героев, поражённых Меткой жнеца, на 50 % в течение четырёх секунд.

Уровень 13

— [Q] Вытягивание души

Поражая героев, Разрыв души увеличивает количество восполняемого здоровья на четыре процента от максимального запаса здоровья героя.

— [Умение] Бесплотность

Малтаэль получает 15 единиц кинетической брони за каждого героя, поражённого Меткой жнеца, вплоть до 45 единиц…

— [Активная] Неизбежный конец

Активируйте, чтобы стать неудержимым на две секунды за счёт всех наложенных вами эффектов Метки жнеца.

— [Активная] Покров мудрости

Спустя две секунды после применения способности получает 50 единиц энергетической брони на четыре секунды.

Уровень 16

— [Q] Собиратель душ

Уменьшает время восстановления Разрыва души на 0.5 секунд и увеличивает дальность действия на 50 %.

— [W] Бойня

Призрачный удар теперь наносит урон и применяет Метку жнеца ко всем противникам в области вокруг цели.

— [Умение] Memento Mori

Метка жнеца наносит на 100 % больше урона, если её действие продлилось больше, чем четыре секунды.

Уровень 20

— [R1] Жнец душ

Пока активна способность Замученные души, убийства героев продлевают её эффект на четыре секунды.

— [R2] Ангел смерти

Последний обряд восстанавливает здоровье в размере 100 % от нанесённого урона, и его текущие и будущие бонусы по сокращению времени восстановления удвоены.

— [E] Финальный занавес

Пелена смерти оставляет за собой след в течение четырёх секунд, который накладывает на попавших в его зону действия противников Метку жнеца.

— [Активная] Никто не остановит смерть

Будучи убитым, активируйте, чтобы мгновенно возродиться в Зале Штормов, но время следующего вашего возрождения увеличится на 25 %.

Ангел смерти впервые появился в дополнении к Reaper of Souls в Diablo 3. По сюжету он захватил камень душ, в котором заточены владыки Преисподней, чтобы уничтожить человечество и покончить с войной между ангелами и демонами.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Heroes of the Storm
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