Опубликованы таланты Малтаэля в Heroes of the Storm

В Сети опубликованы таланты ангела смерти Малтаэля из игры Heroes of the Storm. Анонс персонажа состоялся в ночь с 1 на 2 июня.
Таланты Малтаэля:
Уровень 1
— [W] Неизбежная смерть
Увеличивает дальность действия Призрачного удара на 35 %.
— [Z] На коне бледном
Скорость на средстве передвижения увеличивается на 20 %.
— [Активная] Бойся жнеца
Активируйте, чтобы увеличить скорость передвижения на 25 % и получить возможность проходить сквозь боевые единицы на четыре секунды.
Уровень 4
— [Q] Смерть в одиночестве
Разрыв души наносит на 75 % больше урона, если воздействует только на одного героя.
— [E] Расползающиеся тени
Задача: Поразите 20 героев Пеленой смерти. Награда: Увеличивает дальность действия Пелены смерти на 33 % и сокращает время восстановления на две секунды.
— [Умение] Мрачная жатва
Задача: Общая длительность эффектов Метки жнеца на героях должно составлять 150 секунд. Награда: Увеличивает действие Метки жнеца на две секунды.
Уровень 7
— [Q] Ледяные пальцы
Разрыв души замедляет героев на 20 % в течение 2.5 секунд
— [W] Смертность
Поражая героя, Призрачный удар наносит дополнительный урон в размере четыре процента от максимального запаса здоровья героя.
— [Активная] Прикосновение смерти
Активируйте, чтобы уменьшить эффективность исцеления героев, поражённых Меткой жнеца, на 50 % в течение четырёх секунд.
Уровень 13
— [Q] Вытягивание души
Поражая героев, Разрыв души увеличивает количество восполняемого здоровья на четыре процента от максимального запаса здоровья героя.
— [Умение] Бесплотность
Малтаэль получает 15 единиц кинетической брони за каждого героя, поражённого Меткой жнеца, вплоть до 45 единиц…
— [Активная] Неизбежный конец
Активируйте, чтобы стать неудержимым на две секунды за счёт всех наложенных вами эффектов Метки жнеца.
— [Активная] Покров мудрости
Спустя две секунды после применения способности получает 50 единиц энергетической брони на четыре секунды.
Уровень 16
— [Q] Собиратель душ
Уменьшает время восстановления Разрыва души на 0.5 секунд и увеличивает дальность действия на 50 %.
— [W] Бойня
Призрачный удар теперь наносит урон и применяет Метку жнеца ко всем противникам в области вокруг цели.
— [Умение] Memento Mori
Метка жнеца наносит на 100 % больше урона, если её действие продлилось больше, чем четыре секунды.
Уровень 20
— [R1] Жнец душ
Пока активна способность Замученные души, убийства героев продлевают её эффект на четыре секунды.
— [R2] Ангел смерти
Последний обряд восстанавливает здоровье в размере 100 % от нанесённого урона, и его текущие и будущие бонусы по сокращению времени восстановления удвоены.
— [E] Финальный занавес
Пелена смерти оставляет за собой след в течение четырёх секунд, который накладывает на попавших в его зону действия противников Метку жнеца.
— [Активная] Никто не остановит смерть
Будучи убитым, активируйте, чтобы мгновенно возродиться в Зале Штормов, но время следующего вашего возрождения увеличится на 25 %.
Ангел смерти впервые появился в дополнении к Reaper of Souls в Diablo 3. По сюжету он захватил камень душ, в котором заточены владыки Преисподней, чтобы уничтожить человечество и покончить с войной между ангелами и демонами.