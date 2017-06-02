Ангел смерти Малтаэль появится в Heroes of the Storm

Один из боссов Diablo III архангел Малтаэль перекочует в Heroes of the Storm. Об этом стало известно после того, как погасла последняя свеча в цифровом клиенте Blizzard.

Ранее разработчики разместили в разделе игры анимацию с тремя горящими свечами с намеком на нового персонажа из вселенной Diablo. Многие предполагали, что им станет Декарт Каин.

Новый персонаж обладает четырьмя способностями:

— Разрыв души — Жнец вырывает души из своих противников, которые находятся под пассивной способностью — “Метка Жнеца”. Способность наносит урон и восполняет Малтаэлю здоровье;

— Призрачный удар — Малтаэль телепортируется сквозь врага с “Меткой Жнеца”, наносит ему урон и обновляет эффект метки;

— Пелена Смерти — после задержки в 0,25 секунды Малтаэль выпускает смертоносный туман. Волна поражает врагов Меткой Жнеца;

— Замученные души — Применение способности даёт Малтаэлю броню и окружает его вихрем душ. Все противники, попавшие в радиус действия способности, отмечаются Меткой Жнеца;

— Последний обряд — Малтаэль выносит смертный приговор оппоненту, и через две секунды вражеский герой получает урон, равный 50% от недостающего здоровья. Кроме того, можно сокращать время восстановления данной способности с помощью убийств врагов, находящихся под Последним обрядом.

Малтаэль — это финальный босс в Diablo III. По сюжету игры, изначально он был архангелом мудрости, однако после уничтожения Камня мироздания во второй части игры он пропал. В следующей части он вернулся в качестве ангела смерти.

Дата релиза пока не сообщается.