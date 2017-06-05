Epicenter: Evil Geniuses стартовала с победы на групповом этапе

Evil Geniuses одержала победу в первом матче группового этапа Epicenter по Dota 2. Американская команда обыграла Invictus Gaming со счётом 2:0.

В параллельном матче встречаются Team Liquid и LGD Forever Young.

Следующий матч EG проведёт 6 июня. Их соперником станет Planet Odd. Оставшиеся серии команда сыграет в заключительный день группового этапа.

Invictus Gaming сегодня предстоит встретиться с Clutch Gamers. Этот матч ориентировочно назначен на 19:00 по московскому времени.

По результатам групповой стадии в плей-офф Epicenter выйдут только три коллектива из каждой пятёрки. Заключительный этап соревнований пройде с 9 по 11 июня.