Epsilon обновила состав по CS:GO

Киберспортивная организация Epsilon укомплектовала состав по Counter-Strike: Global Offensive. Коллектив пополнили три новых игрока: Космин-Михай «cosmeeeN» Бутуч, Оувен «smooya» Баттерфилд и Лассе «maeVe» Эльгард. Об этом сообщает портал HLTV.org.



«Несколько дней назад Андрэ «BARBARR» Мёллер предложил присоединиться к Epsilon. Поначалу я подумал, что это сон, однако, убедившись в правдивости предложения, я принял его с радостью.



Я хотел бы поблагодарить Nexus Gaming за их поддержку. Думаю, без них я бы не достиг такого уровня. Также хочется поблагодарить Epsilon Esports за предоставленную возможность. Надеюсь, что семья, друзья и поклонники будут гордиться мной», — прокомментировал присоединение cosmeeeN.



Космин-Михай «cosmeeeN» Бутуч и Оувен «smooya» Баттерфилд ранее выступали за команду Nexus Gaming. В составе предыдущей организации игроки одержали победу на CEVO Season 11 Europe Main, ESL Major League Spring 2017 и CS:GO Champions League Season 6.



Состав Epsilon по CS:GO:



— Андрэ «BARBARR» Мёллер

— Космин-Михай «cosmeeeN» Бутуч

— Оувен «smooya» Баттерфилд

— Лассе «maeVe» Эльгард

— Фредерик «freddieb» Буе.