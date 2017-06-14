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Epsilon обновила состав по CS:GO

14 июня 2017, среда. 11:01. Киберспорт

Киберспортивная организация Epsilon укомплектовала состав по Counter-Strike: Global Offensive. Коллектив пополнили три новых игрока: Космин-Михай «cosmeeeN» Бутуч, Оувен «smooya» Баттерфилд и Лассе «maeVe» Эльгард. Об этом сообщает портал HLTV.org.

«Несколько дней назад Андрэ «BARBARR» Мёллер предложил присоединиться к Epsilon. Поначалу я подумал, что это сон, однако, убедившись в правдивости предложения, я принял его с радостью.

Я хотел бы поблагодарить Nexus Gaming за их поддержку. Думаю, без них я бы не достиг такого уровня. Также хочется поблагодарить Epsilon Esports за предоставленную возможность. Надеюсь, что семья, друзья и поклонники будут гордиться мной», — прокомментировал присоединение cosmeeeN.

Космин-Михай «cosmeeeN» Бутуч и Оувен «smooya» Баттерфилд ранее выступали за команду Nexus Gaming. В составе предыдущей организации игроки одержали победу на CEVO Season 11 Europe Main, ESL Major League Spring 2017 и CS:GO Champions League Season 6.

Состав Epsilon по CS:GO:

— Андрэ «BARBARR» Мёллер
— Космин-Михай «cosmeeeN» Бутуч
— Оувен «smooya» Баттерфилд
— Лассе «maeVe» Эльгард
— Фредерик «freddieb» Буе.

Источник: HLTV.org Сообщить об ошибке
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Counter-Strike: Global Offensive
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