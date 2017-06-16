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Olsior: это будет один из самых слабых сплитов в Континентальной лиге

16 июня 2017, пятница. 11:25. Киберспорт

Комментатор Континентальной лиги по League of Legends Михаил «Olsior» Зверев проанализировал участников летнего сплита и высказал собственные предположения относительно распределения сил на грядущем турнире. Видеозапись с прогнозом Михаила Зверева доступна на канале Olsior на YouTube.

«Этот сплит очень интересен: нас ожидает самый неочевидный чемпион за всё время лиг в СНГ, и это будет один из самых слабых сплитов в Континентальной лиге. Ни одна команда концептуально не усилилась. То есть выступление команд из СНГ на чемпионате мира, вероятнее всего, не будет сильнее, чем на MSI, и точно не будет сильнее, чем на прошлом чемпионате мира», – считает Зверев.

По мнению комментатора, многие команды весной упустили возможность вовремя изменить свои составы. В частности Vega Squadron и M19. При этом изменения, произведённые незадолго до начала летнего сплита, могут сыграть с коллективами злую шутку. С этой точки зрения, Virtus.pro потенциально более сильная команда, чем Gambit, M19 и Vega. В своём рейтинге сильнейших Михаил Зверев включил в топ-4 Gambit, Virtus.pro, M19 и ROX.

Игры континентальной лиги по League of Legends стартуют 24 июня, финал летнего сплита состоится 3 сентября на киберспортивной арене Riot Games в Москве. В соревнованиях примут участие восемь сильнейших команд СНГ по League of Legends: Virtus.pro, Vaevictis eSports, M19, Vega Squadron, Team Just Alpha, Gambit, Natus Vincere, ROX. Общий призовой фонд летнего сплита составляет 4 млн 750 тыс. руб. Победитель соревнований будет представлять СНГ на чемпионате мира—2017 в Китае.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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