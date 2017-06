MVP Black покинула Mid Season Brawl 2017 по HotS

Команда L5 обыграла коллектив MVP Black в третьем раунде сетки лузеров HotS Global Championship Mid Season Brawl по Heroes of the Storm со счётом 3:2. Таким образом, южнокорейский коллектив прошёл в следующий этап соревнований. MVP Black в свою очередь покинула турнир.



В следующем этапе L5 сразится с Team Dignitas за слот в гранд-финале соревнований. Встреча пройдёт 19 июняи начнётся в 17:30 по московскому времени.



Heroes of the Storm Global Championship Mid-Season Brawl проходит в городе Йёнчёпинг (Швеция). Призовой фонд соревнований составляет $ 250 тыс.