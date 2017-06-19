Virtus.pro получила прямое приглашение на The International 7

Компания Valve представила список команд, получивших приглашения на The International 7 и квалификации к нему.
Прямые путёвки на турнир заработали OG, Virtus.pro, Evil Geniuses, Invictus Gaming, Newbee и Team Liquid. Остальные 12 квот разыграют в региональных отборочных этапах.
Из квалификации в Китае и Юго-Восточной Азии на LAN-финал пройдут по три команды. Европу и Северную Америку представят по два коллектива. По одной путёвке достанется участникам из СНГ и Южной Америки.
Кроме того, Valve анонсировала формат The International 7. На первой стадии 18 команд будут разделены на две группы, внутри которых по кругу сыграют друг с другом серии из двух карт. Две худшие команды по результатам этой стадии покинут соревнования. Остальные 16 продолжат выступление в плей-офф в сетке Double Elimination.
Открытые региональные квалификации стартуют 22 июня и пройдут в течение четырёх дней. Региональные отборочные этапы начнутся 26 июня.
Список участников квалификаций:
Европа
Crescendo
Danish Bears
Mousesports
Penta Sports
4 protect 5
Team Secret
Singularity
Победитель первой открытой квалификации
Победитель второй открытой квалификации
Победитель Кубка чемпионов.
СНГ
Comanche
Cyber Anji
Natus Vincere
Gambit Esports
Team Effect
Team Empire
Team Spirit
Vega Squadron
Победитель первой открытой квалификации
Победитель второй открытой квалификации.
Китай
CDEC
EHOME
IG.Vitality
LGD
LGD.FY
VG.J
Vici Gaming
Победитель первой открытой квалификации
Победитель второй открытой квалификации
Победитель Кубка чемпионов.
Юго-Восточная Азия
Clutch Gamers
Faceless
Fnatic
Happyfeet
Mineski
TNC Gaming
Geek Fam
Победитель первой открытой квалификации
Победитель второй открытой квалификации
Победитель Кубка чемпионов.
Северная Америка
Complexity
Digital Chaos
NP
Planet Odd
Team Freedom
Team RED
Wheels Wrecking While Whistling
Победитель первой открытой квалификации
Победитель второй открытой квалификации
Победитель Кубка чемпионов.
Южная Америка
Elite Wolves
Infamous
Midas Club
SG-Esports
+ 6 победителей открытых квалификаций.