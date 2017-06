Virtus.pro получила прямое приглашение на The International 7

Компания Valve представила список команд, получивших приглашения на The International 7 и квалификации к нему.



Прямые путёвки на турнир заработали OG, Virtus.pro, Evil Geniuses, Invictus Gaming, Newbee и Team Liquid. Остальные 12 квот разыграют в региональных отборочных этапах.



Из квалификации в Китае и Юго-Восточной Азии на LAN-финал пройдут по три команды. Европу и Северную Америку представят по два коллектива. По одной путёвке достанется участникам из СНГ и Южной Америки.



Кроме того, Valve анонсировала формат The International 7. На первой стадии 18 команд будут разделены на две группы, внутри которых по кругу сыграют друг с другом серии из двух карт. Две худшие команды по результатам этой стадии покинут соревнования. Остальные 16 продолжат выступление в плей-офф в сетке Double Elimination.



Открытые региональные квалификации стартуют 22 июня и пройдут в течение четырёх дней. Региональные отборочные этапы начнутся 26 июня.



Список участников квалификаций:



Европа

Crescendo

Danish Bears

Mousesports

Penta Sports

4 protect 5

Team Secret

Singularity

Победитель первой открытой квалификации

Победитель второй открытой квалификации

Победитель Кубка чемпионов.



СНГ

Comanche

Cyber Anji

Natus Vincere

Gambit Esports

Team Effect

Team Empire

Team Spirit

Vega Squadron

Победитель первой открытой квалификации

Победитель второй открытой квалификации.



Китай

CDEC

EHOME

IG.Vitality

LGD

LGD.FY

VG.J

Vici Gaming

Победитель первой открытой квалификации

Победитель второй открытой квалификации

Победитель Кубка чемпионов.



Юго-Восточная Азия

Clutch Gamers

Faceless

Fnatic

Happyfeet

Mineski

TNC Gaming

Geek Fam

Победитель первой открытой квалификации

Победитель второй открытой квалификации

Победитель Кубка чемпионов.



Северная Америка

Complexity

Digital Chaos

NP

Planet Odd

Team Freedom

Team RED

Wheels Wrecking While Whistling

Победитель первой открытой квалификации

Победитель второй открытой квалификации

Победитель Кубка чемпионов.



Южная Америка

Elite Wolves

Infamous

Midas Club

SG-Esports

+ 6 победителей открытых квалификаций.