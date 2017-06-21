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Команда StarBoyz заработала место в американской квалификации на TI7

21 июня 2017, среда. 11:37. Киберспорт

Определился восьмой участник региональной квалификации на The International 7 в Северной Америке. Победителем Кубка чемпионов стала команда Starboyz.

Во внутреннем отборочном этапе она обошла четырёх других претендентов на место в региональной квалификации. Проигравшие команды смогут принять участие в открытой отборочной стадии.

Коллектив под тегом Starboyz принимал участия в отборах на The Kiev Major и дошёл до финальной стадии. В матче за квоту в региональной квалификации их обыграла Team FIRE.

Оставшиеся два места в американской квалификации на The Interantional 7 разыграют в открытых отборах. Они пройдут с 22 по 25 июня. Победители этих этапов присоединятся к Team NP, Team Freedom, compLexity Gaming, Digital Chaos, Planet Odd, Team Red и Wheel Whreck While Whistling.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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