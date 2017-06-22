Red Bull прекратила сотрудничество с TSM и Cloud9

Компания Red Bull объявила о прекращении спонсорства двух киберспортивных организаций — Team SoloMid и Cloud9. Как сообщает портал ESPN, инициатором прекращения сотрудничества стал главный офис Red Bull GmbH. Компания владеет командой в европейской лиге Challenger Series, и Riot Games предполагает, что это вызывает конфликт интересов. Аналогичная ситуация ранее возникала с компанией Curse, которая владела командой Team Curse и одновременно являлась одним из спонсоров TSM.

Из-за перемен в спонсорстве два игрока TSM по Super Smash Bros.Уильям Leffen Хьельте и Гонзало ZeRo Барриос будут заново проходить визовые проверки. Ранее оба игрока путешествовали под руководством компании Red Bull.



Тем не менее компания планирует продолжить инвестиции в киберспорт. Red Bull ведёт переговоры о заключении контракта с северо-американской мультигейминговой организацией Tempo Storm. Потенциальная сумма контракта составляет $ 3 млн.



Стороны отказались комментировать ситуацию.