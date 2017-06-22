Ангела Меркель посетит открытие Gamescom 2017

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит открытие игровой выставки Gamescom 2017. Об этом сообщается на официальном сайте выставки. Организаторы посчитали это новым шагом для игровой индустрии.



«Приезд Ангелы Меркель отмечает важность игровой индустрии для цифровой отрасли и бизнеса Германии. Видеоигры, будь то виртуальная реальность, геймификация или 3D-симуляция, играют ключевую роль в объединении экономики и общества посредством цифровых систем. Германии нужна сильная игровая индустрия, чтобы стать лидером в цифровой экономике», — прокомментировали новость управляющий директор немецкой торговой ассоциации интерактивных развлечений Феликс Фалк.



Gamescom является одной из крупнейших ежегодных выставок в мире игровой индустрии. В этом году она пройдёт с 22 по 26 августа в немецком городе Кёльне.