Quake Champions будет доступен в Steam

Компания Bethesda подтвердила, что шутер Quake Champions будет доступен для игры в игровом сервисе Steam. Об этом сообщает портал Destructoid. Для этого пользователям необходимо привязать аккаунт Bethesda.net к Steam. В настоящее время проект находится в стадии бета-тестирования, который будет доступен лишь в официальном сервисе игры.



О стоимости Quake Champions пока ничего неизвестно, однако ранее разработчики сообщили, что игра будет распространяться по условно-бесплатной системе. Эта система подразумевает, что персонажей в игре можно будет приобрести как за реальную, так и за внутриигровую валюту.



Quake Champions был анонсирован на выставке E3 в 2016 году. В начале апреля 2017 года начался первый этап закрытого тестирования.