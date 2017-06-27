Пол «ReDeYe» Чалонер: в этом году меня не будет на The International

Комментатор Пол «ReDeYe» Чалонер на сервисе TwitLonger опубликовал пост, в котором сообщил, что компания Valve не пригласила его работать ведущим на The International 2017.

«Недавно я узнал, что Valve не приглашает меня в этом году работать на The International. После работы на этом мероприятии в течение последних двух лет мне грустно, что в этот раз меня не выбрали. И хотя я разочарован, у меня нет никаких отрицательных чувств в отношении Valve. Это бизнес. И они должны делать то, что является правильным по их мнению. [...] Тем не менее я не потерял свою любовь к Dota и буду освещать события по этой игре в будущем», — заявил Чалонер.

Redeye — один из самых популярных киберспортивных ведущих мира. Он работал на турнирах по Quake 3, Quake 4, Counter-Strike: Source, Counter-Strike: Global Offensive, StarCraft 2 и Dota 2. Пол Чалонер освещал The International 2015 и The International 2016 в составе европейской команды кастеров.