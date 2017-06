TI7: Vega Squadron не пустила Natus Vincere в плей-офф квалификации

В СНГ в заключительном матче групповой стадии Vega Squadron переиграла Natus Vincere со счетом 1:0 и сохранила место в плей-офф. Na'Vi заняла пятую строчку. Команда впервые пропустит The International с 2011 года.

По итогам групп четыре клуба закончили со счетом 7 побед и 2 поражения. Помимо Vega Squadron, в следующую стадию прошли Team Empire, Team Spirit и M19.

В плей-офф команды распределились следующим образом: Vega Squadron сыграет с M19. Их матч состоится в 12:00 по московскому времени. Team Empire поборется с Team Spirit в 15:00.

Игры пройдут в формате best of 3 (до двух побед) по олимпийской системе до двух поражений в матчах. Проигравшие команды в полуфиналах упадут в нижнюю сетку, а победители встретятся в финале верхней. Клуб, который справится с противником в гранд-финале отборочных, поедет на The International 7.