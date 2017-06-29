Чет «ImAPet» Сингх оставил пост тренера CLG по CS:GO

Тренер команды Counter Logic Gaming по Counter-Strike: Global Offensive Чет «ImAPet» Сингх покинул организацию. Об этом сообщает портал HLTV.org. Майк Шварц выступит в качестве временной замены на турнире DreamHack Valencia.



«Чет один из сильнейших стратегов, с которыми я имел удовольствие работать. Его знания и преданность игре не имеют себе равных. Уверен, что куда бы он ни пришел, он сможет вывести игру этого коллектива на новый уровень. Я ценю всю работу, что он проделал, и желаю ему всего наилучшего», — прокомментировал новость Майк Шварц.



ImAPet присоединился к CLG в августе прошлого года. За время пребывания в организации команда заняла восьмое место на EPL Season 5 NA, пятое на ECS Season 3 NA и 3-4-е место на DreamHack Summer 2017.